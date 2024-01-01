Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Части сердца Каина утонули в реке, и совсем скоро темная сторона предпримет рискованные попытки достать их. Наблюдать за местом событий отправляются Леха и его начальник — им необходимо поймать преступников с поличным. Илона понимает, что по уши влюбилась в Алексея, а Аполлон со Светой пытаются раздобыть девственную кровь в больнице, переодевшись клоунами, но попадают в нелепую ситуацию…



Какие еще неожиданные повороты сюжета покажет нам сериал «Граница миров»? 10 серия уже доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink!



