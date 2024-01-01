Граница миров. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
11-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 11
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Известно, что самый главный человек для вампира — его создатель, а навредить создателю — навлечь на себя самый страшный позор. И для Илоны это правило — не исключение. Но что, если встреча с создателем пройдет не по плану, и тот начнет угрожать Лехе? Тем временем, Серега продумывает план, как понравиться Людмиле Николаевне, и в голову ему не приходит идеи лучше, чем похитить и напугать свою любимую фальшивыми бандитами.

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Сериал Граница миров 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»