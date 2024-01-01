Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сереге срочно нужны деньги, но в долг ему никто не дает. Откуда ни возьмись на его пути встречается самый настоящий лепрекон, который готов ему помочь любыми суммами. Все знают, что спустя время деньги лепрекона превратятся в камни, однако Сергей явно не в курсе. А тем временем Илона решает познакомить Леху со своими вампирскими подругами, правда, те относятся к ее парню как к еде.



Получится ли у Лехи завоевать уважение вампирш, а у Сергея — выпутаться из нелепой истории с лепреконом? Расскажет 13 серия «Граница миров» — смотреть можно на Wink!



Сериал Граница миров 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.