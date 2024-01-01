Граница миров. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
13-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 13
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сереге срочно нужны деньги, но в долг ему никто не дает. Откуда ни возьмись на его пути встречается самый настоящий лепрекон, который готов ему помочь любыми суммами. Все знают, что спустя время деньги лепрекона превратятся в камни, однако Сергей явно не в курсе. А тем временем Илона решает познакомить Леху со своими вампирскими подругами, правда, те относятся к ее парню как к еде.

Получится ли у Лехи завоевать уважение вампирш, а у Сергея — выпутаться из нелепой истории с лепреконом? Расскажет 13 серия «Граница миров» — смотреть можно на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»