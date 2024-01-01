Граница миров. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
7-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 7
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На границе миров эпохальное событие: мир людей собираются посетить вампирские король и королева в качестве туристов. Кто же организует прием столь высокопоставленным лицам? Без братьев Шиловых ну никак не обойтись! Все бы ничего, но дело осложняется тем, что вампирская королева беременна, и час родов настанет неожиданно скоро…

Удастся ли братьям избежать дипломатического скандала и помочь Ее Величеству родить здоровенького летучего мышонка? «Граница миров» — сериал онлайн 7 серия доступен к просмотру на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»