Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

На границе миров эпохальное событие: мир людей собираются посетить вампирские король и королева в качестве туристов. Кто же организует прием столь высокопоставленным лицам? Без братьев Шиловых ну никак не обойтись! Все бы ничего, но дело осложняется тем, что вампирская королева беременна, и час родов настанет неожиданно скоро…



Удастся ли братьям избежать дипломатического скандала и помочь Ее Величеству родить здоровенького летучего мышонка? «Граница миров» — сериал онлайн 7 серия доступен к просмотру на Wink!



Сериал Граница миров 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.