Граница миров. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
15-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 15
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По заказу Андрона, который не оставляет надежды собрать сердце Каина, тело Илоны захватывает ведьма. Ее задача — незаметно перевезти осколок артефакта через границу. Заподозрит ли Алексей что-то странное в поведении своей любимой? По просьбе Людмилы Николаевны Сергей следит за ее кабинетом, но у него возникают проблемы с этим же осколком, и приходится прибегнуть к помощи 3D-принтера.

Получится ли у Сереги восстановить сердце Каина? Сериал «Граница миров» 15 серия уже ждет в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»