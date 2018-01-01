Звезды «Вызова»
Коллекция фильмов и сериалов с участием актеров «Вызова»: Юлией Пересильд, Милошем Биковичем, Владимиром Машковым и др. А также другие проекты режиссера Клима Шипенко.

Постер к фильму В списках не значился 2025
8.9

В списках не значился

2025, 115 мин
Постер к фильму Красный шелк 2025
8.6

Красный шелк

2025, 145 мин
Постер к фильму ON и Она 2024
8.4

ON и Она

2024, 92 мин
Постер к фильму Беспринципные в деревне 2023
8.3

Беспринципные в деревне

2023, 86 мин
Постер к фильму Вызов 2023
9.4

Вызов

2023, 163 мин
Постер к фильму Отель 2021
7.3

Отель

2021, 74 мин
Постер к фильму Черный ящик 2021
8.9

Черный ящик

2021, 124 мин
Постер к фильму effect_placeba 2021
8.5

effect_placeba

2021, 11 мин
Постер к фильму Хорошие девочки попадают в рай 2021
6.5

Хорошие девочки попадают в рай

2021, 91 мин
Постер к фильму Солнечная линия 2021
6.3

Солнечная линия

2021, 68 мин
Постер к фильму Отель «Белград» 2020
9.1

Отель «Белград»

2020, 106 мин
Постер к фильму На Луне 2019
8.6

На Луне

2019, 96 мин
Постер к фильму Француз 2019
8.3

Француз

2019, 123 мин
Постер к фильму Конец сезона 2019
7.1

Конец сезона

2019, 90 мин
Постер к фильму Холоп 2019
9.3

Холоп

2019, 104 мин
Постер к фильму Лед 2018
9.6

Лед

2018, 112 мин
Постер к фильму Салют-7 2017
9.5

Салют-7

2017, 106 мин
Постер к фильму Холодное танго 2017
8.7

Холодное танго

2017, 102 мин
Постер к фильму Три сестры 2017
7.9

Три сестры

2017, 123 мин
Постер к фильму Дуэлянт 2016
9.2

Дуэлянт

2016, 104 мин
Постер к фильму Без границ 2015
9.0

Без границ

2015, 92 мин
Постер к фильму Про Любовь 2015
7.9

Про Любовь

2015, 110 мин
Постер к фильму Воин 2015
9.0

Воин

2015, 87 мин
Постер к фильму ДухLess 2 2015
9.0

ДухLess 2

2015, 107 мин
Постер к фильму Край 2010
8.9

Край

2010, 118 мин
Постер к фильму Карусель 2010
8.8

Карусель

2010, 94 мин
Постер к фильму Пленный 2008
8.1

Пленный

2008, 80 мин
Постер к фильму Ветка сирени 2007
7.9

Ветка сирени

2007, 97 мин
Постер к фильму 1612 2007
8.8

1612

2007, 142 мин
Постер к фильму Изгнание 2007
7.5

Изгнание

2007, 150 мин
Постер к фильму Статский советник 2005
9.3

Статский советник

2005, 129 мин
Постер к фильму Папа 2004
9.1

Папа

2004, 94 мин
Постер к фильму Благословите женщину 2003
9.3

Благословите женщину

2003, 114 мин
Постер к фильму Олигарх 2002
8.9

Олигарх

2002, 122 мин
Постер к фильму В августе 44-го 2001
9.5

В августе 44-го

2001, 105 мин
Постер к фильму Танцы в «Голубой игуане» 2000
6.8

Танцы в «Голубой игуане»

2000, 118 мин
Постер к фильму Сочинение ко Дню Победы 1998
8.6

Сочинение ко Дню Победы

1998, 107 мин
