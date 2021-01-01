Отель
Wink
Фильмы
Отель
7.32021, Отель
Драмы74 мин16+
Молодая пара приезжает в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют Александра Балуева

Отель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Психологическая драма о молодоженах, приехавших в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Максим и Марина недавно поженились и теперь готовятся к медовому месяцу. Они собираются поехать на море, чтобы насладиться обществом друг друга. В дороге пара сбивается с пути и находит убежище в полузаброшенном отеле, где обитает один-единственный житель — хозяин заведения. Он приглашает Марину и Максима остаться, но у нового знакомства будут неожиданные последствия. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Отель» 2020 года прямо сейчас!

Отель смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель»

Всё