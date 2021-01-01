7.32021, Отель
Драмы74 мин16+
Молодая пара приезжает в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют Александра Балуева
Отель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Психологическая драма о молодоженах, приехавших в пустой отель, которым управляет странный владелец. Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Максим и Марина недавно поженились и теперь готовятся к медовому месяцу. Они собираются поехать на море, чтобы насладиться обществом друг друга. В дороге пара сбивается с пути и находит убежище в полузаброшенном отеле, где обитает один-единственный житель — хозяин заведения. Он приглашает Марину и Максима остаться, но у нового знакомства будут неожиданные последствия. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть фильм «Отель» 2020 года прямо сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Балуев
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Марина
Петренко
- ГМАктёр
Глеб
Матвейчук
- ВААктриса
Валерия
Арланова
- ДФАктриса
Дарья
Федорова
- ИСАктёр
Иван
Симонович
- ЕНАктёр
Егор
Назаров
- ИМАктриса
Ирина
Марочкина
- СБАктриса
Светлана
Бельская
- МСАктёр
Максим
Соколов
- МФСценарист
Максим
Фролов
- Сценарист
Александр
Балуев
- АБСценарист
Александр
Боковиков
- ИПСценарист
Ирина
Павлова
- Продюсер
Марина
Петренко
- АНПродюсер
Алексей
Неклюдов
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- НЛХудожник
Никита
Луферов
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АНОператор
Александр
Носовский
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук