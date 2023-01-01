Беспринципные в деревне
Wink
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Беспринципные в деревне
8.32023, Беспринципные в деревне
Комедии86 мин16+
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Беспринципные в деревне (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Провокационная комедия по рассказам Александра Цыпкина от создателей The Телки и Духless. Славик живет на Патриарших прудах и знает самые непристойные секреты обитателей модного района Москвы. Как патологический врун и авантюрист он способен выкрутиться, даже если его уже поймали с поличным. Приезжие Паша и Юля готовы на самые циничные и безнравственные поступки, чтобы стать частью элиты Патриков. Неловкие ситуации из семьи генерала, подкаблучника Кости и директора архитектурного бюро Романа — каждому есть, что скрывать. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить откровения элиты Патриков в сериале «Беспринципные». Смотреть онлайн в хорошем качестве все серии комедийной ленты можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Беспринципные в деревне»

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