Беспринципные в деревне (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Провокационная комедия по рассказам Александра Цыпкина от создателей The Телки и Духless. Славик живет на Патриарших прудах и знает самые непристойные секреты обитателей модного района Москвы. Как патологический врун и авантюрист он способен выкрутиться, даже если его уже поймали с поличным. Приезжие Паша и Юля готовы на самые циничные и безнравственные поступки, чтобы стать частью элиты Патриков. Неловкие ситуации из семьи генерала, подкаблучника Кости и директора архитектурного бюро Романа — каждому есть, что скрывать. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить откровения элиты Патриков в сериале «Беспринципные». Смотреть онлайн в хорошем качестве все серии комедийной ленты можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Павел
Ворожцов
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- МБПродюсер
�Марина
Бебенина
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин