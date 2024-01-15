Танцы в «Голубой игуане»
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Танцы в «Голубой игуане»

Танцы в «Голубой игуане» (фильм, 2000) смотреть онлайн

6.92000, Dancing at the Blue Iguana
Драма, Детектив118 мин18+

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О фильме

Закулисные будни пяти стриптизерок американского клуба однообразными не назовешь. Сексапильные соблазнительницы во время ночной смены, днем они живут обычными заботами, мечтая выбраться на «светлый путь», чтобы не скурвиться.

У каждой из них свой шанс: Жасмин пишет стихи, в Ангел неистребим материнский инстинкт, Джо внезапно узнает, что беременна... А рядом, в мотеле, затаился киллер с охотничьим нюхом Машкова, который влюбился в одну из красоток...

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцы в «Голубой игуане»»