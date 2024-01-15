Закулисные будни пяти стриптизерок американского клуба однообразными не назовешь. Сексапильные соблазнительницы во время ночной смены, днем они живут обычными заботами, мечтая выбраться на «светлый путь», чтобы не скурвиться.



У каждой из них свой шанс: Жасмин пишет стихи, в Ангел неистребим материнский инстинкт, Джо внезапно узнает, что беременна... А рядом, в мотеле, затаился киллер с охотничьим нюхом Машкова, который влюбился в одну из красоток...

