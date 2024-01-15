Танцы в «Голубой игуане» (фильм, 2000) смотреть онлайн
6.92000, Dancing at the Blue Iguana
Драма, Детектив118 мин18+
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О фильме
Закулисные будни пяти стриптизерок американского клуба однообразными не назовешь. Сексапильные соблазнительницы во время ночной смены, днем они живут обычными заботами, мечтая выбраться на «светлый путь», чтобы не скурвиться.
У каждой из них свой шанс: Жасмин пишет стихи, в Ангел неистребим материнский инстинкт, Джо внезапно узнает, что беременна... А рядом, в мотеле, затаился киллер с охотничьим нюхом Машкова, который влюбился в одну из красоток...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Рэдфорд
- ШААктриса
Шарлотта
Айянна
- КБАктриса
Кристин
Бауэр
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- Актриса
Дэрил
Ханна
- КХАктёр
Крис
Хоган
- ШКАктриса
Шейла
Келли
- Актёр
Элиас
Котеас
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Сандра
О
- РРАктёр
Родни
Роулэнд
- МРСценарист
Майкл
Рэдфорд
- ДЛСценарист
Дэвид
Линтер
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- ШКПродюсер
Шейла
Келли
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- РПМонтажёр
Роберто
Перпиньяни
- ЭКОператор
Эриксон
Кор
- ТБКомпозитор
Таль
Бергман
- РНКомпозитор
Ренато
Нето