Биография

Дэрил Ханна — американская актриса, продюсер, режиссер, сценарист, оператор, монтажер. За свою работу в картине «Убить Билла» получила премию «Сатурн» как лучшая актриса второго плана. Родилась в Чикаго 3 декабря 1960 года. Дэрил — племянница известного кинооператора и режиссера Хаскелла Уэкслера, обладателя двух премий «Оскар» за операторскую работу в фильмах «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «На грани». В юности увлекалась спортом и занималась балетом под руководством известной балерины Марии Толчиф. После школы Ханна переехала в Лос-Анджелес и поступила в Университет Южной Калифорнии, где изучала актерское мастерство под руководством Стеллы Адлер. Драматическому искусству обучалась в чикагском «Гудмэн-театре». Известна своей активной позицией по вопросам экологии и защиты окружающей среды, регулярно участвует в различных акциях. Актерская карьера Дэрил Ханны началась с культовой роли андроида Прис в фантастическом фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» в 1982 году. Затем она сыграла русалку в романтической комедии «Всплеск» в 1984 году. Также принимала участие в фильмах «Уолл-стрит», «Роксана», «Стальные магнолии», «Убить Билла», «Стальной рассвет», «Спеши любить» и сериалах «Последний дон», «Фрейзер», «Восьмое чувство». Всего в фильмографии — около 196 ролей. В 2018 году выступила сценаристом и режиссером музыкально-документального фильма Paradox.