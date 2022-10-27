Злость (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
После проведения полицейской операции по захвату наркоторговцев с товаром начинается невероятное – кто-то упорно выслеживает и убивает полицейских, участвовавших в той операции. Не сразу, но выясняется, что причина в немалом количестве героина, пропавшего во время облавы. 40 килограммов исчезнувшего наркотика – весьма веская причина для похищений, пыток и убийства блюстителей порядка.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- РИРежиссёр
Рауль
Инглис
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актриса
Дэрил
Ханна
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- НЛАктёр
Николас
Ли
- МКАктёр
Мартин
Камминс
- Актёр
Аарон
Перл
- КАктёр
Курупт
- ДУАктриса
Джастин
Уоррингтон
- РИСценарист
Рауль
Инглис
- Продюсер
Дэрил
Ханна
- МРПродюсер
Мэттью
Роберт Келли
- Продюсер
Майкл
Мэдсен
- КХМонтажёр
Келли
Херрон
- АСОператор
Анджей
Секула
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес