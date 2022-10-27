Злость
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Злость

Злость (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.52008, Vice
Триллер, Драма94 мин18+

О фильме

После проведения полицейской операции по захвату наркоторговцев с товаром начинается невероятное – кто-то упорно выслеживает и убивает полицейских, участвовавших в той операции. Не сразу, но выясняется, что причина в немалом количестве героина, пропавшего во время облавы. 40 килограммов исчезнувшего наркотика – весьма веская причина для похищений, пыток и убийства блюстителей порядка.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb