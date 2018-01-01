Фильмы и сериалы про юных героев
Мал, да удал: приключения смелых исследователей, вундеркиндов и юных детективов.
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
7.8
Эллиот и магический шар
2024, 84 мин
Бесплатно
8.7
Одна дома: Великолепная пятерка
2024, 81 мин
8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
2024, 104 мин
9.4
Любопытная Варвара
2024
9.4
Как приручить бизона
2024, 85 мин
9.1
Денискины рассказы
2024
9.1
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
2023, 97 мин
Бесплатно
8.4
Недетское кино
2023
8.9
Новая история Франца
2023, 71 мин
8.7
Чижик-Пыжик возвращается
2023, 87 мин
8.5
Рони, дочь разбойника
2023
9.4
Лесси — лохматый детектив
2023, 87 мин
Бесплатно
8.9
Календарь ма(й)я
2022, 85 мин
Бесплатно
8.2
Чук и Гек. Большое приключение
2022, 91 мин
9.2
Спирит. Серебряная звезда
2022, 82 мин
8.8
Приключения маленького Бахи
2022, 81 мин
8.6
Просто супер
2022, 73 мин
9.0
Юный вождь Виннету
2022, 98 мин
Бесплатно
7.5
Красная Шапочка
2022, 96 мин
8.8
Отряд Таганок
2021, 86 мин
Бесплатно
6.2
Валентина
2021, 63 мин
Бесплатно
9.3
Чудеса случаются
2021, 95 мин
Бесплатно
8.7
Мастер Кид
2021, 88 мин
Бесплатно
8.5
Вински и порошок-невидимка
2021, 81 мин
Бесплатно
9.3
Артек. Большое путешествие
2021, 98 мин
Бесплатно
9.0
Сэм: Песочный эльф
2019, 99 мин
9.3
Маугли дикой планеты
2019, 86 мин
9.1
Дельфин Берни
2018, 84 мин
8.8
Лохматый детектив
2018, 82 мин
Бесплатно
8.9
Невидимка Сью
2018, 91 мин
Бесплатно
9.1
Побег с Фионой
2018, 91 мин
Бесплатно
9.1
Маленькая мисс Дулиттл
2018, 95 мин
Бесплатно
9.3
Частное пионерское
2013, 100 мин
8.9
Невероятное путешествие мистера Спивета
2013, 100 мин
9.4
Белль и Себастьян
2013, 95 мин
9.5
Гостья из будущего
1984
9.5
Новогодние приключения Маши и Вити
1975, 66 мин
Бесплатно