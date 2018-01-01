Фильмы и сериалы про юных героев
Фильмы и сериалы про юных героев

Мал, да удал: приключения смелых исследователей, вундеркиндов и юных детективов.

Для детей
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках 2025
9.3

Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках

2025, 89 мин
Эллиот и магический шар 2024
7.8

Эллиот и магический шар

2024, 84 мин
Бесплатно
Одна дома: Великолепная пятерка 2024
8.7

Одна дома: Великолепная пятерка

2024, 81 мин
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 2024
8.8

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

2024, 104 мин
Любопытная Варвара 2024
9.4

Любопытная Варвара

2024
Как приручить бизона 2024
9.4

Как приручить бизона

2024, 85 мин
Денискины рассказы 2024
9.1

Денискины рассказы

2024
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы 2023
9.1

Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

2023, 97 мин
Бесплатно
Недетское кино 2023
8.4

Недетское кино

2023
Новая история Франца 2023
8.9

Новая история Франца

2023, 71 мин
Чижик-Пыжик возвращается 2023
8.7

Чижик-Пыжик возвращается

2023, 87 мин
Рони, дочь разбойника 2023
8.5

Рони, дочь разбойника

2023
Лесси — лохматый детектив 2023
9.4

Лесси — лохматый детектив

2023, 87 мин
Бесплатно
Календарь ма(й)я 2022
8.9

Календарь ма(й)я

2022, 85 мин
Бесплатно
Чук и Гек. Большое приключение 2022
8.2

Чук и Гек. Большое приключение

2022, 91 мин
Спирит. Серебряная звезда 2022
9.2

Спирит. Серебряная звезда

2022, 82 мин
Приключения маленького Бахи 2022
8.8

Приключения маленького Бахи

2022, 81 мин
Просто супер 2022
8.6

Просто супер

2022, 73 мин
Юный вождь Виннету 2022
9.0

Юный вождь Виннету

2022, 98 мин
Бесплатно
Красная Шапочка 2022
7.5

Красная Шапочка

2022, 96 мин
Отряд Таганок 2021
8.8

Отряд Таганок

2021, 86 мин
Бесплатно
Валентина 2021
6.2

Валентина

2021, 63 мин
Бесплатно
Чудеса случаются 2021
9.3

Чудеса случаются

2021, 95 мин
Бесплатно
Мастер Кид 2021
8.7

Мастер Кид

2021, 88 мин
Бесплатно
Вински и порошок-невидимка 2021
8.5

Вински и порошок-невидимка

2021, 81 мин
Бесплатно
Артек. Большое путешествие 2021
9.3

Артек. Большое путешествие

2021, 98 мин
Бесплатно
Сэм: Песочный эльф 2019
9.0

Сэм: Песочный эльф

2019, 99 мин
Маугли дикой планеты 2019
9.3

Маугли дикой планеты

2019, 86 мин
Дельфин Берни 2018
9.1

Дельфин Берни

2018, 84 мин
Лохматый детектив 2018
8.8

Лохматый детектив

2018, 82 мин
Бесплатно
Невидимка Сью 2018
8.9

Невидимка Сью

2018, 91 мин
Бесплатно
Побег с Фионой 2018
9.1

Побег с Фионой

2018, 91 мин
Бесплатно
Маленькая мисс Дулиттл 2018
9.1

Маленькая мисс Дулиттл

2018, 95 мин
Бесплатно
Частное пионерское 2013
9.3

Частное пионерское

2013, 100 мин
Невероятное путешествие мистера Спивета 2013
8.9

Невероятное путешествие мистера Спивета

2013, 100 мин
Белль и Себастьян 2013
9.4

Белль и Себастьян

2013, 95 мин
Гостья из будущего 1984
9.5

Гостья из будущего

1984
Новогодние приключения Маши и Вити 1975
9.5

Новогодние приключения Маши и Вити

1975, 66 мин
Бесплатно