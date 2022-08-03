Дельфин Берни (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Bernie the Dolphin
Комедия, Кино для детей84 мин0+
О фильме
Холли и еe старший брат Кевин живут в маленьком городке на побережье и каждый день проводят у океана. Однажды они узнают о происках чужаков, которые имеют виды на дельфинью бухту. Удастся ли юным смельчакам помешать злодеям и спасти своего лучшего друга, дельфина Берни, и его семью?
СтранаКанада
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- КХРежиссёр
Кирк
Харрис
- Актриса
Лола
Султан
- ЛААктёр
Логан
Аллен
- Актёр
Кевин
Сорбо
- Актёр
Стелио
Саванте
- Актёр
Джимел
Аткинс
- ШМАктёр
Шон
Майкл Глория
- Актёр
Патрик
Малдун
- ДЛАктриса
Дахлия
Леголт
- ССАктриса
Сэм
Сорбо
- ТАСценарист
Тони
Армер
- ТАПродюсер
Тони
Армер
- ЕБАктриса дубляжа
Елизавета
Бугулова
- ФШАктёр дубляжа
Фёдор
Шувалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЮСАктёр дубляжа
Юрий
Сазонов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- ЗРХудожник
Захари
Рамос
- ДМКомпозитор
Джошуа
Мосли