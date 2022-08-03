Дельфин Берни
Wink
Детям
Дельфин Берни

Дельфин Берни (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Bernie the Dolphin
Комедия, Кино для детей84 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Холли и еe старший брат Кевин живут в маленьком городке на побережье и каждый день проводят у океана. Однажды они узнают о происках чужаков, которые имеют виды на дельфинью бухту. Удастся ли юным смельчакам помешать злодеям и спасти своего лучшего друга, дельфина Берни, и его семью?

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дельфин Берни»