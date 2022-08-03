Дельфин Берни (фильм, 2018) смотреть онлайн

Холли и еe старший брат Кевин живут в маленьком городке на побережье и каждый день проводят у океана. Однажды они узнают о происках чужаков, которые имеют виды на дельфинью бухту. Удастся ли юным смельчакам помешать злодеям и спасти своего лучшего друга, дельфина Берни, и его семью?

