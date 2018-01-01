Wink
Детям
Дельфин Берни
Актёры и съёмочная группа фильма «Дельфин Берни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Дельфин Берни»

Режиссёры

Кирк Харрис

Кирк Харрис

Kirk Harris
Режиссёр

Актёры

Лола Султан

Лола Султан

Lola Sultan
АктрисаHolly Ryan
Логан Аллен

Логан Аллен

Logan Allen
АктёрKevin Ryan
Кевин Сорбо

Кевин Сорбо

Kevin Sorbo
АктёрWinston Mills
Стелио Саванте

Стелио Саванте

Stelio Savante
АктёрBrock Winters / The Mayor
Джимел Аткинс

Джимел Аткинс

Jimel Atkins
АктёрCharlie
Шон Майкл Глория

Шон Майкл Глория

Sean Michael Gloria
АктёрJimmy (в титрах: Sean Gloria)
Патрик Малдун

Патрик Малдун

Patrick Muldoon
АктёрBob Ryan
Дахлия Леголт

Дахлия Леголт

Dahlia Legault
АктрисаAbby Ryan
Сэм Сорбо

Сэм Сорбо

Sam Sorbo
АктрисаSandy Pierce

Сценаристы

Тони Армер

Тони Армер

Tony Armer
Сценарист

Продюсеры

Тони Армер

Тони Армер

Tony Armer
Продюсер

Актёры дубляжа

Елизавета Бугулова

Елизавета Бугулова

Актриса дубляжа
Фёдор Шувалов

Фёдор Шувалов

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Юрий Сазонов

Юрий Сазонов

Актёр дубляжа
Дмитрий Кривощапов

Дмитрий Кривощапов

Актёр дубляжа

Художники

Захари Рамос

Захари Рамос

Zachary Ramos
Художник

Композиторы

Джошуа Мосли

Джошуа Мосли

Joshua Mosley
Композитор