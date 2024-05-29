Сэм: Песочный эльф (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Четверо детей находят песочного эльфа, который исполняет их желания, но коварный коллекционер хочет использовать волшебное существо в своих целях. Семейная английская сказка с Майклом Кейном и Мэттью Гудом.
Дэвид и Элис встречаются уже давно, однако их дети от прошлых браков пока не знают об этом. Чтобы рассказать им о своих отношениях, родители отправляются на отдых в живописный Корнуолл. Элис привозит туда дочерей Моди и Смэш, а Дэвид — Робби и Рос. Дети поначалу не могут найти общий язык, но однажды набредают на скрытый пляж. Там под песком живет удивительное существо — песочный эльф. Он может исполнить любое желание ребят, но с одним условием. Каждому достается только одно чудо в день, и действует оно всего лишь до заката. Детей это не смущает, и они начинают экспериментировать: кто-то становится поп-звездой, кто-то учится летать, а кто-то выбирает путешествие во времени. Однако Моди, Смэш, Робби и Рос еще не знают, что за ними внимательно наблюдает Тристан Трент, хитрый коллекционер и владелец мрачного особняка на холме. Он задумал использовать способности эльфа в корыстных целях.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрСемейный, Фэнтези
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ЭдРежиссёр
Энди
де Эммони
- БДАктёр
Билли
Дженкинс
- ЭСАктриса
Элли-Мэй
Сиаме
- ЭААктриса
Эшли
Ауфдерхайд
- ТМАктриса
Тедди-Роуз
Маллсон-Аллен
- Актриса
Пола
Пэттон
- Актёр
Расселл
Брэнд
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Пиппа
Хэйвуд
- Актёр
Мэттью
Гуд
- КШАктриса
Кэролайн
Шин
- МОСценарист
Марк
Освин
- ЖУСценарист
Жаклин
Уилсон
- ДБПродюсер
Джули
Бэйнс
- ЭБПродюсер
Энн
Броган
- ДАПродюсер
Джанват
Ариявраромп
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Скачкова
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПОператор
Джон
Парду