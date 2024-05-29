Сэм: Песочный эльф (фильм, 2019) смотреть онлайн

Четверо детей находят песочного эльфа, который исполняет их желания, но коварный коллекционер хочет использовать волшебное существо в своих целях. Семейная английская сказка с Майклом Кейном и Мэттью Гудом.



Дэвид и Элис встречаются уже давно, однако их дети от прошлых браков пока не знают об этом. Чтобы рассказать им о своих отношениях, родители отправляются на отдых в живописный Корнуолл. Элис привозит туда дочерей Моди и Смэш, а Дэвид — Робби и Рос. Дети поначалу не могут найти общий язык, но однажды набредают на скрытый пляж. Там под песком живет удивительное существо — песочный эльф. Он может исполнить любое желание ребят, но с одним условием. Каждому достается только одно чудо в день, и действует оно всего лишь до заката. Детей это не смущает, и они начинают экспериментировать: кто-то становится поп-звездой, кто-то учится летать, а кто-то выбирает путешествие во времени. Однако Моди, Смэш, Робби и Рос еще не знают, что за ними внимательно наблюдает Тристан Трент, хитрый коллекционер и владелец мрачного особняка на холме. Он задумал использовать способности эльфа в корыстных целях.



Смогут ли герои защитить нового друга и стать настоящей семьей, вы узнаете, если будете смотреть «Сэм: Песочный эльф» — фильм 2019 года онлайн доступен на Wink.

