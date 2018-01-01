Актёры и съёмочная группа фильма «Сэм: Песочный эльф»

WinkДетямСэм: Песочный эльфАктёры и съёмочная группа фильма «Сэм: Песочный эльф»
Режиссёры
Актёры
АктёрRobbie
Билли ДженкинсBilly Jenkins
АктрисаMaudie
Элли-Мэй СиамеEllie-Mae Siame
АктрисаSmash
Эшли АуфдерхайдAshley Aufderheide
АктрисаRos (в титрах: Teddie Malleson-Allen)
Тедди-Роуз Маллсон-АлленTeddie-Rose Malleson-Allen
АктрисаAlice
Пола ПэттонPaula Patton
АктёрTristan Trent
Расселл БрэндRussell Brand
АктёрPsammead
Майкл КейнMichael Caine
АктрисаBookshop Owner
Пиппа ХэйвудPippa Haywood
АктёрDavid
Мэттью ГудMatthew Goode
АктрисаJenny