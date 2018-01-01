Wink
Детям
Сэм: Песочный эльф
Актёры и съёмочная группа фильма «Сэм: Песочный эльф»

Режиссёры

Энди де Эммони

Andy DeEmmony
Режиссёр

Актёры

Билли Дженкинс

Billy Jenkins
АктёрRobbie
Элли-Мэй Сиаме

Ellie-Mae Siame
АктрисаMaudie
Эшли Ауфдерхайд

Ashley Aufderheide
АктрисаSmash
Тедди-Роуз Маллсон-Аллен

Teddie-Rose Malleson-Allen
АктрисаRos (в титрах: Teddie Malleson-Allen)
Пола Пэттон

Paula Patton
АктрисаAlice
Расселл Брэнд

Russell Brand
АктёрTristan Trent
Майкл Кейн

Michael Caine
АктёрPsammead
Пиппа Хэйвуд

Pippa Haywood
АктрисаBookshop Owner
Мэттью Гуд

Matthew Goode
АктёрDavid
Кэролайн Шин

Caroline Sheen
АктрисаJenny

Сценаристы

Марк Освин

Mark Oswin
Сценарист
Жаклин Уилсон

Jacqueline Wilson
Сценарист

Продюсеры

Джули Бэйнс

Julie Baines
Продюсер
Энн Броган

Anne Brogan
Продюсер
Джанват Ариявраромп

Jwanwat Ahriyavraromp
Продюсер

Актёры дубляжа

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Ксения Скачкова

Актриса дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа

Операторы

Джон Парду

John Pardue
Оператор