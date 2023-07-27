Этот фильм пока недоступен
Просто супер (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Анимационные приключения из Норвегии о юной наследнице супергеройской семьи, у которой, на первый взгляд, нет никаких способностей. В маленькой норвежской деревушке постоянно случаются неприятности. К счастью, на страже ее спокойствия стоит Супер Лев — герой, всегда готовый прийти на помощь жителям. У его семьи есть тайна: уже несколько поколений старшие дети получают по наследству заветный суперкостюм, превращающий таланты владельца в суперспособности. Однако у Хедвиг, дочери Супер Льва, кажется, нет никаких талантов. Теперь ее отцу предстоит принять важное решение, а Хедвиг — доказать, что достойна стать супергероиней. Оформляйте подписку на Wink и включайте мультфильм «Просто супер» — смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем сервисе без рекламы!
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
- РАРежиссёр
Расмус
А. Сивертсен
- ХХАктёр
Хенника
Хузе
- ТБАктёр
Тодд
Бишоп Монрад Виствен
- ЙКАктёр
Йоханнес
Кьернес
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- КСАктриса
Кари
Симонсен
- ХМАктриса
Хенриетта
Маре
- ЛВАктриса
Лине
Верндаль
- АААктёр
Атле
Антонсен
- ДМАктриса
Деста
Мари Бедер
- ШФАктриса
Шарлотта
Фрогнер
- ОХПродюсер
Ове
Хайборг
- АЛАктриса дубляжа
Агата
Лёвина
- ЛКАктёр дубляжа
Лев
Кутенков
- ИТАктёр дубляжа
Иван
Трубин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- СЙКомпозитор
Стейн
Йохан Григ Хальворсен