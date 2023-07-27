Просто супер (фильм, 2022) смотреть онлайн

Анимационные приключения из Норвегии о юной наследнице супергеройской семьи, у которой, на первый взгляд, нет никаких способностей. В маленькой норвежской деревушке постоянно случаются неприятности. К счастью, на страже ее спокойствия стоит Супер Лев — герой, всегда готовый прийти на помощь жителям. У его семьи есть тайна: уже несколько поколений старшие дети получают по наследству заветный суперкостюм, превращающий таланты владельца в суперспособности. Однако у Хедвиг, дочери Супер Льва, кажется, нет никаких талантов. Теперь ее отцу предстоит принять важное решение, а Хедвиг — доказать, что достойна стать супергероиней. Оформляйте подписку на Wink и включайте мультфильм «Просто супер» — смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем сервисе без рекламы!

