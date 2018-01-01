Wink
Детям
Просто супер
Актёры и съёмочная группа фильма «Просто супер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Просто супер»

Режиссёры

Расмус А. Сивертсен

Расмус А. Сивертсен

Rasmus A. Sivertsen
Режиссёр

Актёры

Хенника Хузе

Хенника Хузе

Hennika Huuse
АктёрHedvig
Тодд Бишоп Монрад Виствен

Тодд Бишоп Монрад Виствен

Todd Bishop Monrad Vistven
АктёрThomas
Йоханнес Кьернес

Йоханнес Кьернес

Johannes Kjærnes
АктёрAdrian
Тобиас Зантельман

Тобиас Зантельман

Tobias Santelmann
АктёрSuper Lion
Кари Симонсен

Кари Симонсен

Kari Simonsen
АктрисаGrandmother
Хенриетта Маре

Хенриетта Маре

Henriette Marø
АктрисаTeacher
Лине Верндаль

Лине Верндаль

Line Verndal
АктрисаAunt
Атле Антонсен

Атле Антонсен

Atle Antonsen
АктёрUncle
Деста Мари Бедер

Деста Мари Бедер

Desta Marie Beeder
АктрисаNews Reporter
Шарлотта Фрогнер

Шарлотта Фрогнер

Charlotte Frogner
АктрисаMother

Продюсеры

Ове Хайборг

Ове Хайборг

Ove Heiborg
Продюсер

Актёры дубляжа

Агата Лёвина

Агата Лёвина

Актриса дубляжа
Лев Кутенков

Лев Кутенков

Актёр дубляжа
Иван Трубин

Иван Трубин

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Светлана Шейченко

Светлана Шейченко

Актриса дубляжа

Композиторы

Стейн Йохан Григ Хальворсен

Стейн Йохан Григ Хальворсен

Stein Johan Grieg Halvorsen
Композитор