Актёры и съёмочная группа фильма «Просто супер»

Актёры
АктёрHedvig
Хенника ХузеHennika Huuse
АктёрThomas
Тодд Бишоп Монрад ВиственTodd Bishop Monrad Vistven
АктёрAdrian
Йоханнес КьернесJohannes Kjærnes
АктёрSuper Lion
Тобиас ЗантельманTobias Santelmann
АктрисаGrandmother
Кари СимонсенKari Simonsen
АктрисаTeacher
Хенриетта МареHenriette Marø
АктрисаAunt
Лине ВерндальLine Verndal
АктёрUncle
Атле АнтонсенAtle Antonsen
АктрисаNews Reporter
Деста Мари БедерDesta Marie Beeder
АктрисаMother