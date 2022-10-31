Календарь ма(й)я (фильм, 2022) смотреть онлайн

Календарь ма(й)я
Фантастическая история о школьниках, путешествующих во времени

О фильме

Фантастическая история о школьниках, для которых после необдуманной шалости на раскопках время начинает идти вспять. Глеб, Юра и Лена отправляются вместе с классом на экскурсию в Гатчину. Они друг друга недолюбливают, но по стечению обстоятельств им приходится сидеть вместе в автобусе. По дороге их учительница решает показать им кое-что необычное – настоящие раскопки. Археологи там недавно откопали камень с таинственными надписями, а Глеб, пока никто не видит, решает добавить к ним текущую дату – 23 мая 2012 года. С этого момента время для ребят начинает идти в обратную сторону – следующий день для них оказывается вчерашним, а значит, они могут исправить ошибки прошлого. Но что будет, если время отмотается слишком далеко? Смотрите фильм 2022 года «Календарь ма(й)я» в сервисе Wink онлайн в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

