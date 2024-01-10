Лесси — лохматый детектив
Wink
Детям
Лесси — лохматый детектив
9.42023, Lassie - Ein neues Abenteuer
Приключения, Семейный87 мин6+
Фло и его очень умная собака Лесси расследуют похищения породистых собак в деревне

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Лесси — лохматый детектив (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Знаменитая собака не может сидеть сложа лапы, когда в деревне начинают пропадать животные. «Лесси — лохматый детектив» — немецкое семейное кино о всеми любимой колли.

Мальчик Фло так сильно сдружился с невероятно умной собакой Лесси, что даже отказался от путешествия на Канары вместе с семьей, ведь туда нельзя взять любимую собаку. Вместо этого Лесси и Фло отправляются на ферму к тетушке Косиме, где обитает множество разных животных. Здесь также нашли приют Клео и Генри — двое сирот, поселившихся у тетушки. Генри рад новому дому, тогда как Клео не верит, что задержится надолго. Однако скоро в округе происходит череда похищений породистых псов, и Клео придется объединить усилия с Фло и Лесси, чтобы найти преступника.

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Страна
Германия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лесси — лохматый детектив»