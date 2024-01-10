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Лесси — лохматый детектив (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Знаменитая собака не может сидеть сложа лапы, когда в деревне начинают пропадать животные. «Лесси — лохматый детектив» — немецкое семейное кино о всеми любимой колли.
Мальчик Фло так сильно сдружился с невероятно умной собакой Лесси, что даже отказался от путешествия на Канары вместе с семьей, ведь туда нельзя взять любимую собаку. Вместо этого Лесси и Фло отправляются на ферму к тетушке Косиме, где обитает множество разных животных. Здесь также нашли приют Клео и Генри — двое сирот, поселившихся у тетушки. Генри рад новому дому, тогда как Клео не верит, что задержится надолго. Однако скоро в округе происходит череда похищений породистых псов, и Клео придется объединить усилия с Фло и Лесси, чтобы найти преступника.
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СтранаГермания
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ХОРежиссёр
Ханно
Ольдердиссен
- НМАктёр
Нико
Маришка
- АЛАктриса
Анна
Люсия Гуалано
- ПСАктёр
Пелле
Стакен
- КШАктриса
Катарина
Шюттлер
- Актёр
Юстус
фон Донаньи
- ДМАктёр
Деннис
Моен
- АФАктриса
Аннета
Фрир
- ПВАктриса
Присцилла
Виттман
- ЙХАктёр
Йоханнес
Хюльземанн
- МЮАктриса
Майке
Юттендонк
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МКПродюсер
Макс
Конрадт
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ПРАктёр дубляжа
Павел
Россошанский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик