Маленькая мисс Дулиттл (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Маленькая мисс Дулиттл

9.12018, Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer
Фэнтези, Семейный95 мин6+

О фильме

11-летняя Лили понимает язык животных, но ее суперспособность доставляет много хлопот родителям. После очередного переезда девочка дает близким слово, что больше не будет использовать свой дар. Но на экскурсии в зоопарке Лили узнает, что животных кто-то похищает, а значит надо действовать.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая мисс Дулиттл»