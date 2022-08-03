Маленькая мисс Дулиттл (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer
Фэнтези, Семейный95 мин6+
О фильме
11-летняя Лили понимает язык животных, но ее суперспособность доставляет много хлопот родителям. После очередного переезда девочка дает близким слово, что больше не будет использовать свой дар. Но на экскурсии в зоопарке Лили узнает, что животных кто-то похищает, а значит надо действовать.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Йоахим
Масаннек
- МЛАктриса
Малу
Ляйхер
- Актриса
Пери
Баумайстер
- Актёр
Том
Бек
- Актриса
Айлин
Тецель
- Актриса
Мерет
Беккер
- КМАктёр
Кристоф
Мария Хербст
- ДЦАктёр
Даниэль
Цильман
- АКАктёр
Аарон
Кисёв
- СУАктёр
Стеффен
Уилл
- ЙЛАктёр
Йоран
Ляйхер
- МДСценарист
Матиас
Динтер
- ШРПродюсер
Штефан
Райзер
- ФЦПродюсер
Феликс
Цакор
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина