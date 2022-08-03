Маленькая мисс Дулиттл (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

11-летняя Лили понимает язык животных, но ее суперспособность доставляет много хлопот родителям. После очередного переезда девочка дает близким слово, что больше не будет использовать свой дар. Но на экскурсии в зоопарке Лили узнает, что животных кто-то похищает, а значит надо действовать.

