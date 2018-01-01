Биография

Том Бек — немецкий актер кино. Родился в Нюрнберге 26 февраля 1978 года. Получив аттестат зрелости в школе Нюрнберга, Том решил связать свою взрослую биографию с музыкой и отправился в Мюнхен поступать в театральную академию. Юноша успешно сдал вступительные экзамены и приступил к учебе. Став специалистом в мюзиклах, приступил к построению творческой карьеры. Молодой человек хорошо пел и даже получил премию на национальном фестивале песни в 2001 году. Красивый голос помог ему появиться на театральной сцене — Том выступал в мюзиклах, а затем в телевизионных постановках. Певец выпустил несколько студийных альбомов. Кинокарьера Тома Бека началась в 1996 года с немецкого фильма «Розамунда Пилчер». Затем были небольшие роли в немецком кино, а в 2018 году актер появился на экране с крупной работой в комедии «Маленькая мисс Дулиттл», сыграв отца главной героини. В 2023 году Бэк снялся в молодежной комедии «Муравейник в штанах», его роль была небольшой, но яркой. В фильмографии актера десятки работ в жанрах комедия, драма, мелодрама.