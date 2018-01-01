Wink
Детям
Маленькая мисс Дулиттл
Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькая мисс Дулиттл»

Режиссёры

Йоахим Масаннек

Joachim Masannek
Режиссёр

Актёры

Малу Ляйхер

Malu Leicher
АктрисаLiliane Susewind
Пери Баумайстер

Peri Baumeister
АктрисаRegina
Том Бек

Tom Beck
АктёрFerdinand
Айлин Тецель

Aylin Tezel
АктрисаVanessa
Мерет Беккер

Meret Becker
АктрисаOberst Essig
Кристоф Мария Хербст

Christoph Maria Herbst
АктёрToni
Даниэль Цильман

Daniel Zillmann
АктёрPolizist
Аарон Кисёв

Aaron Kissiov
АктёрJess
Стеффен Уилл

Steffen Will
АктёрPolizist
Йоран Ляйхер

Yoran Leicher
АктёрBen

Сценаристы

Матиас Динтер

Matthias Dinter
Сценарист

Продюсеры

Штефан Райзер

Stefan Raiser
Продюсер
Феликс Цакор

Felix Zackor
Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Алёна Андронова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Татьяна Манетина

Актриса дубляжа
Инга Сметанина

Актриса дубляжа