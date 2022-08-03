Маугли дикой планеты (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.32019, Terra Willy: Planète inconnue
Мультфильм, Семейный86 мин6+
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О фильме
Космическое путешествие десятилетнего Вилли и его родителей-биологов принимает печальный оборот, когда семейное судно сталкивается с астероидом. Мальчик оказывается на загадочной планете вдали от мамы и папы, и лишь круглый робот Бак помогает ему преодолеть невзгоды и найти новых друзей.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТФАктёр
Тимоте
Фон Дорп
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- ММАктриса
Мари-Южени
Марешаль
- ГЛАктёр
Гийом
Лебон
- БТАктриса
Барбара
Тиссье
- ДКАктёр
Джейсон
Каннинг
- ДАСценарист
Давид
Ало
- ЖТСценарист
Жан-Франсуа
Тости
- ЖТПродюсер
Жан-Франсуа
Тости
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- ЖТМонтажёр
Жан-Кристиан
Тасси
- ОККомпозитор
Оливье
Кюссак