Маугли дикой планеты
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Маугли дикой планеты

Маугли дикой планеты (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.32019, Terra Willy: Planète inconnue
Мультфильм, Семейный86 мин6+

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О фильме

Космическое путешествие десятилетнего Вилли и его родителей-биологов принимает печальный оборот, когда семейное судно сталкивается с астероидом. Мальчик оказывается на загадочной планете вдали от мамы и папы, и лишь круглый робот Бак помогает ему преодолеть невзгоды и найти новых друзей.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маугли дикой планеты»