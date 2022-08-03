Космическое путешествие десятилетнего Вилли и его родителей-биологов принимает печальный оборот, когда семейное судно сталкивается с астероидом. Мальчик оказывается на загадочной планете вдали от мамы и папы, и лишь круглый робот Бак помогает ему преодолеть невзгоды и найти новых друзей.

