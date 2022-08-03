Невероятное путешествие мистера Спивета (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.92013, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
Приключения, Семейный100 мин6+
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О фильме
История о приключениях 10-летнего гения по имени Т. С. Спивет. Неожиданно Спивету звонят из известного вашингтонского института с приглашением приехать забрать престижную награду и заодно выступить с докладом. Для этого ему нужно проехать через всю страну…
СтранаФранция, Австралия, Канада
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Жан-Пьер
Жёне
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- Актёр
Кайл
Кэтлетт
- Актриса
Нив
Уилсон
- ДДАктёр
Джейкоб
Дейвис
- РМАктёр
Рик
Мерсер
- Актёр
Доминик
Пинон
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- РЖАктёр
Ричард
Жютра
- Сценарист
Жан-Пьер
Жёне
- ГЛСценарист
Гийом
Лоран
- РЛСценарист
Рейф
Ларсен
- ФБПродюсер
Фредерик
Брийон
- ЖЛПродюсер
Жиль
Легран
- ФБПродюсер
Френсис
Бьеспфлуг
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Ильюшенко
- ЖКХудожник
Жан-Андре
Каррье
- МФХудожница
Мадлин
Фонтен
- ЖГХудожник
Жофруа
Гослен
- ТХОператор
Томас
Хардмейер