Невероятное путешествие мистера Спивета
Wink
Детям
Невероятное путешествие мистера Спивета

Невероятное путешествие мистера Спивета (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.92013, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
Приключения, Семейный100 мин6+

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О фильме

История о приключениях 10-летнего гения по имени Т. С. Спивет. Неожиданно Спивету звонят из известного вашингтонского института с приглашением приехать забрать престижную награду и заодно выступить с докладом. Для этого ему нужно проехать через всю страну…

Страна
Франция, Австралия, Канада
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятное путешествие мистера Спивета»