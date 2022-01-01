Чарли и фантастическая четверка фильм смотреть онлайн

Сюжет

Анимационный приключенческий фильм о ничем не примечательном сироте из Нью-Йорка, который переносится в волшебный мир и становится супергероем. Герои Золотой маски защищают родной мир от вторжения врагов, используя уникальные способности. Но однажды им приходится сразиться с могущественным противником, мечтающим завладеть легендарным Нефритовым клинком. Потеряв в бою своего лидера и отца, девушка по имени Ли отправляется через портал в наш мир, чтобы найти ему замену и не дать команде развалиться. Золотая маска выбирает подростка Чарли — сироту, промышляющего мелкими кражами, чтобы прокормить себя. Он соглашается присоединиться к Ли, и теперь ему предстоит овладеть новыми способностями и встать на защиту волшебного мира.



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