Чарли и фантастическая четверка фильм смотреть онлайн
Сюжет
Анимационный приключенческий фильм о ничем не примечательном сироте из Нью-Йорка, который переносится в волшебный мир и становится супергероем. Герои Золотой маски защищают родной мир от вторжения врагов, используя уникальные способности. Но однажды им приходится сразиться с могущественным противником, мечтающим завладеть легендарным Нефритовым клинком. Потеряв в бою своего лидера и отца, девушка по имени Ли отправляется через портал в наш мир, чтобы найти ему замену и не дать команде развалиться. Золотая маска выбирает подростка Чарли — сироту, промышляющего мелкими кражами, чтобы прокормить себя. Он соглашается присоединиться к Ли, и теперь ему предстоит овладеть новыми способностями и встать на защиту волшебного мира.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
- ШПРежиссёр
Шон
Патрик О’Рейли
- КОАктёр
К�ифер
О’Рейли
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- НЛАктриса
Наташа
Лю Бордиццо
- ОЧАктёр
Осрик
Чау
- Актёр
Байрон
Манн
- ДИАктриса
Джейн
Иствуд
- ШПАктёр
Шон
Патрик О’Рейли
- ДЭСценарист
Дэннис
Эдвардс
- ДКСценарист
Джим
Каммеруд
- МОПродюсер
Мишель
О’Рейли
- ШППродюсер
Шон
Патрик О’Рейли
- ДКПродюсер
Джим
Каммеруд
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДШКомпозитор
Джордж
Штрейхер