Чарли и фантастическая четверка
Wink
Детям
Чарли и фантастическая четверка
8.82022, Heroes of the Golden Mask
Мультфильмы, Комедии79 мин12+
Мелкий воришка из Нью-Йорка становится спасителем волшебного мира

Чарли и фантастическая четверка фильм смотреть онлайн

Сюжет

Анимационный приключенческий фильм о ничем не примечательном сироте из Нью-Йорка, который переносится в волшебный мир и становится супергероем. Герои Золотой маски защищают родной мир от вторжения врагов, используя уникальные способности. Но однажды им приходится сразиться с могущественным противником, мечтающим завладеть легендарным Нефритовым клинком. Потеряв в бою своего лидера и отца, девушка по имени Ли отправляется через портал в наш мир, чтобы найти ему замену и не дать команде развалиться. Золотая маска выбирает подростка Чарли — сироту, промышляющего мелкими кражами, чтобы прокормить себя. Он соглашается присоединиться к Ли, и теперь ему предстоит овладеть новыми способностями и встать на защиту волшебного мира.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чарли и фантастическая четверка»

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