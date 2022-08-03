Невидимка Сью (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
У Сью возникла уникальная способность становиться невидимой, после того как в генетической лаборатории еe матери случился взрыв. Еe мама разрабатывала чудотворную жидкость, для борьбы с недугами. В один момент мать Сью исчезает. Сью и ее друзья объединяют свои силы и таланты, чтобы освободить ее мать, разоблачить заговор, стоящий за ее исчезновением, и вывести правду на свет.
СтранаЛюксембург, Германия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- МДРежиссёр
Маркус
Дитрих
- РМАктриса
Руби
М. Лихтенберг
- ЛЭАктёр
Луи
Экхардт
- АШАктриса
Анна
Ширин Хабеданк
- ВМАктриса
Виктория
Майер
- ЛШАктёр
Люк
Шильц
- ЮТАктёр
Юрген
Торман
- ДВАктриса
Джинн
Вернер
- ПХАктёр
Патрик
Хаштерт
- ЛЧАктриса
Лотти
Чарнтке
- ТЗАктриса
Татя
Зайбт
- МДСценарист
Маркус
Дитрих
- АДПродюсер
Александр
Думрайхер-Ивансеану
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- РКАктёр дубляжа
Роман
Каграманян
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Степанова
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- УСХудожница
Ули
Симон
- РНОператор
Ральф
Ноак