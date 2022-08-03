Невидимка Сью (фильм, 2018) смотреть онлайн

У Сью возникла уникальная способность становиться невидимой, после того как в генетической лаборатории еe матери случился взрыв. Еe мама разрабатывала чудотворную жидкость, для борьбы с недугами. В один момент мать Сью исчезает. Сью и ее друзья объединяют свои силы и таланты, чтобы освободить ее мать, разоблачить заговор, стоящий за ее исчезновением, и вывести правду на свет.

