Невидимка Сью (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Invisible Sue
Фэнтези, Приключения91 мин6+

О фильме

У Сью возникла уникальная способность становиться невидимой, после того как в генетической лаборатории еe матери случился взрыв. Еe мама разрабатывала чудотворную жидкость, для борьбы с недугами. В один момент мать Сью исчезает. Сью и ее друзья объединяют свои силы и таланты, чтобы освободить ее мать, разоблачить заговор, стоящий за ее исчезновением, и вывести правду на свет.

Страна
Люксембург, Германия
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимка Сью»