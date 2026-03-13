Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 6
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
6-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 6
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

Веник никак не может смириться с тем, что Соня собирается уехать в Питер — его даже преследуют тревожные сны. Зато Ариша в полном восторге и уже потихоньку перетаскивает вещи в комнату, которая должна скоро освободиться. Но разве Диана ей уступит такое сокровище без боя? В доме разворачивается стратегическая битва за 16 квадратных метров, хотя родители до сих пор не готовы отпустить старшую дочь в другой город. Васильевы устраивают викторину, результат которой определит судьбу Сони.

Не пропустите один из самых трогательных моментов в жизни Даши и Веника! На Wink уже сейчас доступна 6 серия новых «Папиных дочек» — 5 сезон смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе без рекламы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»