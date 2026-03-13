Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Веник никак не может смириться с тем, что Соня собирается уехать в Питер — его даже преследуют тревожные сны. Зато Ариша в полном восторге и уже потихоньку перетаскивает вещи в комнату, которая должна скоро освободиться. Но разве Диана ей уступит такое сокровище без боя? В доме разворачивается стратегическая битва за 16 квадратных метров, хотя родители до сих пор не готовы отпустить старшую дочь в другой город. Васильевы устраивают викторину, результат которой определит судьбу Сони.



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