Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

После драки Веник уходит из дома, чтобы остыть и собраться с мыслями. Сеансы психотерапии не помогают, советы Бориса делают только хуже. Даша, к тому же, заняла сторону Юры и теперь не верит собственному мужу. Веник чувствует, что исчерпал все попытки разобраться в происходящем… пока не вспоминает о той, кто действительно может ему помочь. Тем временем в школе разворачивается любовная драма: Диана становится объектом насмешек из-за слухов о том, что она встречается с шестиклассником.



О том, как тяжело Веник переживает ссору с Дашей, расскажет 16‑я серия «Папиных дочек»: новые эпизоды смотреть приглашаем на Wink — скоро мы узнаем, чем завершится 5 сезон любимого комедийного сериала!

