Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 16
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
16-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 16
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

После драки Веник уходит из дома, чтобы остыть и собраться с мыслями. Сеансы психотерапии не помогают, советы Бориса делают только хуже. Даша, к тому же, заняла сторону Юры и теперь не верит собственному мужу. Веник чувствует, что исчерпал все попытки разобраться в происходящем… пока не вспоминает о той, кто действительно может ему помочь. Тем временем в школе разворачивается любовная драма: Диана становится объектом насмешек из-за слухов о том, что она встречается с шестиклассником.

О том, как тяжело Веник переживает ссору с Дашей, расскажет 16‑я серия «Папиных дочек»: новые эпизоды смотреть приглашаем на Wink — скоро мы узнаем, чем завершится 5 сезон любимого комедийного сериала!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»