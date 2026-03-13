Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 1
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
1-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 1
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Возвращение Даши для Веника и девочек — большой праздник, так что дома ее встречают с цветами, воздушными шарами и хлопушками. Каждая женщина мечтает о такой жизни: муж с раннего утра готовит завтрак, дочери сервируют стол, стирают, гладят и вообще ни на что не жалуются. Пока Даша отдыхает, беременная Галина Сергеевна ставит себе цель переделать все дела по дому — но не сама, конечно, а руками несчастного Бори.

С 13 апреля в онлайн-кинотеатре Wink выходят новые «Папины дочки» (5 сезон) — 1 серия расскажет, с какой неприятностью столкнется Веник сразу после возвращения Даши в семью.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»