Возвращение Даши для Веника и девочек — большой праздник, так что дома ее встречают с цветами, воздушными шарами и хлопушками. Каждая женщина мечтает о такой жизни: муж с раннего утра готовит завтрак, дочери сервируют стол, стирают, гладят и вообще ни на что не жалуются. Пока Даша отдыхает, беременная Галина Сергеевна ставит себе цель переделать все дела по дому — но не сама, конечно, а руками несчастного Бори.



С 13 апреля в онлайн-кинотеатре Wink выходят новые «Папины дочки» (5 сезон) — 1 серия расскажет, с какой неприятностью столкнется Веник сразу после возвращения Даши в семью.

