Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Боря сбегает от Галины Сергеевны к Васильевым, потому что устал от бессонных ночей и нескончаемых заданий. Совсем скоро молодожены станут родителями, и каждый переживает этот трудный период по-своему. Между тем Игорь Якушев пытается доказать Дарье Сергеевне, что он достойный кандидат на роль парня для Сони, а Арина и Диана проводят жизненно важный опрос в торговом центре.



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