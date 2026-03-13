Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 2
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
2-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 2
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Боря сбегает от Галины Сергеевны к Васильевым, потому что устал от бессонных ночей и нескончаемых заданий. Совсем скоро молодожены станут родителями, и каждый переживает этот трудный период по-своему. Между тем Игорь Якушев пытается доказать Дарье Сергеевне, что он достойный кандидат на роль парня для Сони, а Арина и Диана проводят жизненно важный опрос в торговом центре.

Новые «Папины дочки», 2 серия 5 сезона, помогут разрешить спор сестер-двойняшек о том, кто из них красивее. Сериал «Папины дочки. Новые» смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»