Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

Приезд Юрия и его сына Димы повергает семью Васильевых в шок. Всех, кроме Ариши, которая так радуется подарку, что ничего вокруг больше не замечает. Диана и Лиза, напротив, чувствуют укол ревности: в Диме они видят соперника. Неужели этот чужой мальчик для мамы важнее, чем они? Веник, тоже охваченный ревностью, решает проследить за Юрием, чтобы узнать, зачем он на самом деле прилетел в Москву. Тем временем у Дианы появляется поклонник, который дарит ей открытки, мягкие игрушки и сладости, но держит свое имя в секрете.



Смогут ли сестры-двойняшки найти общий язык с Димой, который теперь учится в их школе? Продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 13 серия 5 сезона напоминает, как важно доверять близким.

