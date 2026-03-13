Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 13
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Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
13-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 13
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Приезд Юрия и его сына Димы повергает семью Васильевых в шок. Всех, кроме Ариши, которая так радуется подарку, что ничего вокруг больше не замечает. Диана и Лиза, напротив, чувствуют укол ревности: в Диме они видят соперника. Неужели этот чужой мальчик для мамы важнее, чем они? Веник, тоже охваченный ревностью, решает проследить за Юрием, чтобы узнать, зачем он на самом деле прилетел в Москву. Тем временем у Дианы появляется поклонник, который дарит ей открытки, мягкие игрушки и сладости, но держит свое имя в секрете.

Смогут ли сестры-двойняшки найти общий язык с Димой, который теперь учится в их школе? Продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 13 серия 5 сезона напоминает, как важно доверять близким.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»