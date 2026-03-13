Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 18
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
18-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 18
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Даша и Веник листают семейный фотоальбом и вновь переживают тот самый вечер — их первое свидание в ресторане. Ностальгия накрывает с головой, и пара решает устроить импровизированный «первый раз»: будто они только что познакомились… Тем временем Лиза и Диана, пока родителей нет дома, затевают закрытую вечеринку, чтобы собрать средства для приюта бездомных животных. Теперь у Ариши наконец-то появляется шанс познакомиться с симпатичным старшеклассником — так что она надевает самое яркое платье и встречает гостей при параде.

Готовы увидеть, кто неожиданно нагрянет на подростковую вечеринку? Приглашаем смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 18 серия 5 сезона уже ждет вас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»