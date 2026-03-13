Даша и Веник листают семейный фотоальбом и вновь переживают тот самый вечер — их первое свидание в ресторане. Ностальгия накрывает с головой, и пара решает устроить импровизированный «первый раз»: будто они только что познакомились… Тем временем Лиза и Диана, пока родителей нет дома, затевают закрытую вечеринку, чтобы собрать средства для приюта бездомных животных. Теперь у Ариши наконец-то появляется шанс познакомиться с симпатичным старшеклассником — так что она надевает самое яркое платье и встречает гостей при параде.



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