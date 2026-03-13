WinkДетямПапины дочки. Новые5-й сезон18-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 18
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 2
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 3
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 4
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 5
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 6
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 7
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 8
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 9
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 10
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 11
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 12
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 13
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 14
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 15
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 16
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 17
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 18
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 19
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 5 Серия 20
О сериале
Даша и Веник листают семейный фотоальбом и вновь переживают тот самый вечер — их первое свидание в ресторане. Ностальгия накрывает с головой, и пара решает устроить импровизированный «первый раз»: будто они только что познакомились… Тем временем Лиза и Диана, пока родителей нет дома, затевают закрытую вечеринку, чтобы собрать средства для приюта бездомных животных. Теперь у Ариши наконец-то появляется шанс познакомиться с симпатичным старшеклассником — так что она надевает самое яркое платье и встречает гостей при параде.
Готовы увидеть, кто неожиданно нагрянет на подростковую вечеринку? Приглашаем смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 18 серия 5 сезона уже ждет вас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев