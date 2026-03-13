Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Боря дождался поездки с другом на рыбалку… и тут же испортил себе отдых, посадив за руль Веника. Тем временем встревоженная Антонина Семёновна врывается к Васильевым с неожиданным требованием: Диана должна немедленно сдать экзамен по биологии! А Ариша, с тоской глядя на свои игрушки, понимает: она слишком повзрослела. Детство ушло, но есть и плюсы — оказывается, оливки действительно вкусные!



Близится развязка главной интриги комедийного сериала «Папины дочки. Новые» — 12 серия 5 сезона раскроет тайну: кто же тот загадочный Дима, чьи сообщения так беспокоили Дашу?

