Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 12
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
12-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 12
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Боря дождался поездки с другом на рыбалку… и тут же испортил себе отдых, посадив за руль Веника. Тем временем встревоженная Антонина Семёновна врывается к Васильевым с неожиданным требованием: Диана должна немедленно сдать экзамен по биологии! А Ариша, с тоской глядя на свои игрушки, понимает: она слишком повзрослела. Детство ушло, но есть и плюсы — оказывается, оливки действительно вкусные!

Близится развязка главной интриги комедийного сериала «Папины дочки. Новые» — 12 серия 5 сезона раскроет тайну: кто же тот загадочный Дима, чьи сообщения так беспокоили Дашу?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»