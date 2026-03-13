Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 5
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
5-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 5
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Соня готовится к переезду в Северную столицу вместе с Игорем, но до сих пор не решается сказать родителям о своем решении. Схема Дианы по продаже домашних заданий дает сбой, и она заключает хитрую сделку с Бородавкиным. Веник ищет повод отказаться от посещения школьного собрания, потому что не может сказать Даше правду: он просто хочет сходить в баню вместе с Борей.

Не терпится узнать, чем для Веника обернется попытка одурачить Дашу? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 5 серия 5 сезона уже доступна на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»