Соня готовится к переезду в Северную столицу вместе с Игорем, но до сих пор не решается сказать родителям о своем решении. Схема Дианы по продаже домашних заданий дает сбой, и она заключает хитрую сделку с Бородавкиным. Веник ищет повод отказаться от посещения школьного собрания, потому что не может сказать Даше правду: он просто хочет сходить в баню вместе с Борей.



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