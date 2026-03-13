Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 11
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
11-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 11
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Семья устраивает сюрприз для Веника, чтобы поздравить с повышением на работе. Но не все в восторге от этой новости: Боря чувствует себя неловко, ведь Галя хочет, чтобы он сидел с ребенком, а она содержала семью. Антонина Семёновна берется выдать внучку Женю Васнецову замуж, а Диана придумывает, как извлечь из этого выгоду. Между тем домашние замечают, что словарный запас Ариши пополнился весьма скверными выражениями, а значит самое время выяснить, с кого она берет пример.

Не пропустите продолжение комедийного сериала «Папины дочки. Новые» — 11 серия 5 сезона затрагивает важные вопросы, знакомые каждой молодой семье!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»