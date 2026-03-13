Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

Семья устраивает сюрприз для Веника, чтобы поздравить с повышением на работе. Но не все в восторге от этой новости: Боря чувствует себя неловко, ведь Галя хочет, чтобы он сидел с ребенком, а она содержала семью. Антонина Семёновна берется выдать внучку Женю Васнецову замуж, а Диана придумывает, как извлечь из этого выгоду. Между тем домашние замечают, что словарный запас Ариши пополнился весьма скверными выражениями, а значит самое время выяснить, с кого она берет пример.



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