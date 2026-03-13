Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 14
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
14-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 14
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Навязчивость таинственного поклонника начинает всерьез напрягать Диану. Вместе с Малышом она берется за расследование: кто же этот загадочный Ромео, который засыпает ее открытками и подарками? Тем временем Ариша, не желая писать школьный диктант, разыгрывает перед мамой целый спектакль — притворяется, что подхватила ветрянку. А Тамара, случайно встретив старую знакомую, решает блеснуть и представляет Вениамина как своего молодого ухажера.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»