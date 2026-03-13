Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

Навязчивость таинственного поклонника начинает всерьез напрягать Диану. Вместе с Малышом она берется за расследование: кто же этот загадочный Ромео, который засыпает ее открытками и подарками? Тем временем Ариша, не желая писать школьный диктант, разыгрывает перед мамой целый спектакль — притворяется, что подхватила ветрянку. А Тамара, случайно встретив старую знакомую, решает блеснуть и представляет Вениамина как своего молодого ухажера.



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