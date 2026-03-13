Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

Соня передает семье гостинцы из Питера, среди которых оказывается и сюрприз от бабушки: старинный пуховик Веника, когда‑то купленный в Финляндии. В кармане куртки Вениамин неожиданно находит пятьдесят евро — и решает оставить купюру на память. Но вот незадача: деньги таинственно исчезают! Тем временем Арина ломает голову: что подарить старшей сестре в ответ? А Лиза перевоплощается в настоящую оторву, чтобы покорить сердце Димы. На помощь с дерзким планом приходит любимая тетя Маша.



Сможет ли Лиза переступить через себя ради симпатии одноклассника? И кто же прикарманил заветные евро? Узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки. Новые» (5 сезон): 19 серия онлайн уже ждет вас на сервисе Wink!

