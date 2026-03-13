Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 19
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
19-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 19
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

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О сериале

Соня передает семье гостинцы из Питера, среди которых оказывается и сюрприз от бабушки: старинный пуховик Веника, когда‑то купленный в Финляндии. В кармане куртки Вениамин неожиданно находит пятьдесят евро — и решает оставить купюру на память. Но вот незадача: деньги таинственно исчезают! Тем временем Арина ломает голову: что подарить старшей сестре в ответ? А Лиза перевоплощается в настоящую оторву, чтобы покорить сердце Димы. На помощь с дерзким планом приходит любимая тетя Маша.

Сможет ли Лиза переступить через себя ради симпатии одноклассника? И кто же прикарманил заветные евро? Узнаете, если продолжите смотреть «Папины дочки. Новые» (5 сезон): 19 серия онлайн уже ждет вас на сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»