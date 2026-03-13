Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

Даша в шоке: оказывается, Веник до сих пор общается с Таней! Муж клятвенно уверяет: их общение ограничивается исключительно профессиональными рамками — клиент и психолог. Но тут Веник вдруг дает новый, подозрительный повод для ревности… У девочек тоже кипит личная жизнь: Лиза изо всех сил пытается доказать Диме, что он ей правда нравится, а Диана вовсю старается вернуть внимание поклонника Игоря. А еще Арина после уроков отправляется с ночевкой к тете Жене — и это приключение грозит обернуться настоящей опасностью!



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