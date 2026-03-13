Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 20
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
20-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 20
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Даша в шоке: оказывается, Веник до сих пор общается с Таней! Муж клятвенно уверяет: их общение ограничивается исключительно профессиональными рамками — клиент и психолог. Но тут Веник вдруг дает новый, подозрительный повод для ревности… У девочек тоже кипит личная жизнь: Лиза изо всех сил пытается доказать Диме, что он ей правда нравится, а Диана вовсю старается вернуть внимание поклонника Игоря. А еще Арина после уроков отправляется с ночевкой к тете Жене — и это приключение грозит обернуться настоящей опасностью!

Что будет дальше в жизни семьи Васильевых? На Wink уже можно смотреть «Папины дочки. Новые» (5 сезон): 20 серия онлайн в хорошем качестве ждет вас на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»