Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 15
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
15-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 15
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Близится новоселье Жени Васнецовой, и Даша с Галиной Сергеевной с головой погружаются в поиски идеального подарка для сестры. Лиза по просьбе мамы помогает Диме освоиться в школе и завести друзей, но вмешательство Дианы все портит. Тем временем Юрий ведет двойную игру: его продуманные провокации бьют точно в цель, постепенно создавая глубокую пропасть между Дашей и Вениамином.

Чем обернется очередная ссора и удастся ли наладить отношения? Продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 15 серия 5 сезона уже ждет вас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»