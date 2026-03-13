Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Близится новоселье Жени Васнецовой, и Даша с Галиной Сергеевной с головой погружаются в поиски идеального подарка для сестры. Лиза по просьбе мамы помогает Диме освоиться в школе и завести друзей, но вмешательство Дианы все портит. Тем временем Юрий ведет двойную игру: его продуманные провокации бьют точно в цель, постепенно создавая глубокую пропасть между Дашей и Вениамином.



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