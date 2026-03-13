Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 17
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
5-й сезон
17-я серия
9.42026, Папины дочки. Новые. Сезон 5. Серия 17
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Папины дочки. Новые (сериал, 2026) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Татьяна Владимировна пытается научить Веника укрощать свою вспыльчивость, а Диана оказывается в плену собственных строгих принципов. Тем временем Людмила Михайловна грозит отчислить Диму из‑за неуспеваемости, и на выручку, как всегда, спешит отличница Лиза. Но есть одна загвоздка: кажется, Дима всерьез возьмется за учебу, только если влюбится в нее… Между тем Веник готовит для Даши оригинальный подарок и просит дать ему еще один шанс. Вечернее свидание в ресторане обещает стать поворотным моментом… Но смогут ли они наконец побыть вдвоем без помех?

Чтобы узнать, чем завершится этот бурный день в жизни Васильевых, продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 17 серия 5 сезона уже ждет вас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»