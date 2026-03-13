Татьяна Владимировна пытается научить Веника укрощать свою вспыльчивость, а Диана оказывается в плену собственных строгих принципов. Тем временем Людмила Михайловна грозит отчислить Диму из‑за неуспеваемости, и на выручку, как всегда, спешит отличница Лиза. Но есть одна загвоздка: кажется, Дима всерьез возьмется за учебу, только если влюбится в нее… Между тем Веник готовит для Даши оригинальный подарок и просит дать ему еще один шанс. Вечернее свидание в ресторане обещает стать поворотным моментом… Но смогут ли они наконец побыть вдвоем без помех?



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