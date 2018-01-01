Фильмы про измены

Фильмы про измены могут быть разными: драматическими, комедийными, похожими на триллер или артхаусное отображение переживаний участников событий. В этой подборке собраны фильмы, которые исследуют одну из самых сложных тем — измену. Как это случается? Какие последствия несёт за собой? Эти фильмы предлагают разные взгляды на ситуации, когда доверие оказывается под угрозой. Они погружают в мир человеческих эмоций, где любовь, обман и прощение переплетаются в сложный клубок отношений. В нашей коллекции есть также комедийные фильмы про измену жены — например, фильм «Концерт отменяется», и фильм про измену мужа «Самый лучший день». Подборка подойдёт для тех, кто ценит глубокие психологические драмы и готов задуматься о сложных вопросах. Смотреть фильмы про измены можно с подпиской на Wink: скачивайте любимые фильмы и смотрите с любого устройства даже оффлайн.