Фильмы про измены могут быть разными: драматическими, комедийными, похожими на триллер или артхаусное отображение переживаний участников событий. В этой подборке собраны фильмы, которые исследуют одну из самых сложных тем — измену. Как это случается? Какие последствия несёт за собой? Эти фильмы предлагают разные взгляды на ситуации, когда доверие оказывается под угрозой. Они погружают в мир человеческих эмоций, где любовь, обман и прощение переплетаются в сложный клубок отношений. В нашей коллекции есть также комедийные фильмы про измену жены — например, фильм «Концерт отменяется», и фильм про измену мужа «Самый лучший день». Подборка подойдёт для тех, кто ценит глубокие психологические драмы и готов задуматься о сложных вопросах. Смотреть фильмы про измены можно с подпиской на Wink: скачивайте любимые фильмы и смотрите с любого устройства даже оффлайн.

Постер к фильму Снова наступит рассвет 2024
6.1

Снова наступит рассвет

2024, 77 мин
Постер к фильму Тайна в ее глазах 2024
8.4

Тайна в ее глазах

2024, 86 мин
Постер к фильму Право на лево 2024
7.8

Право на лево

2024, 84 мин
Постер к фильму Паутина страсти 2024
7.0

Паутина страсти

2024, 111 мин
Постер к фильму Спящая 2024
7.7

Спящая

2024, 105 мин
Постер к фильму Дождь из мужчин 2023
7.3

Дождь из мужчин

2023, 93 мин
Постер к фильму Идеальная зависимость 2023
8.8

Идеальная зависимость

2023, 91 мин
Постер к фильму Жизнь вверх ногами 2023
6.1

Жизнь вверх ногами

2023, 91 мин
Постер к фильму Я богиня 2023
8.5

Я богиня

2023, 98 мин
Постер к фильму Плохая девочка 2023
5.4

Плохая девочка

2023, 76 мин
Постер к фильму Лето во Франции 2023
7.7

Лето во Франции

2023, 83 мин
Постер к фильму Не уходи 2004
8.5

Не уходи

2004, 116 мин
Постер к фильму Великая ирония 2023
7.4

Великая ирония

2023, 92 мин
Постер к фильму Черный медведь 2020
5.7

Черный медведь

2020, 101 мин
Постер к фильму Что случилось с Хелен 2023
5.7

Что случилось с Хелен

2023, 80 мин
Постер к фильму Иди ко мне, детка 2023
7.7

Иди ко мне, детка

2023, 97 мин
Постер к фильму Концерт отменяется 2023
6.6

Концерт отменяется

2023, 89 мин
Постер к фильму Мальдивы подождут 2022
8.2

Мальдивы подождут

2022, 84 мин
Постер к фильму Неделя в раю 2022
8.2

Неделя в раю

2022, 95 мин
Постер к фильму Сезон измен 2017
7.4

Сезон измен

2017, 99 мин
Постер к фильму Измена 2012
7.2

Измена

2012, 114 мин
Постер к фильму Цена измены 2017
8.7

Цена измены

2017, 90 мин
Постер к фильму Измена 2021
7.7

Измена

2021, 91 мин
Постер к фильму Право на «лево» 2011
6.5

Право на «лево»

2011, 102 мин
Постер к фильму Порочная связь 2020
6.8

Порочная связь

2020, 95 мин
Постер к фильму Запретная любовь 2008
7.9

Запретная любовь

2008, 106 мин
Постер к фильму Любовное настроение 2000
7.5

Любовное настроение

2000, 94 мин
Постер к фильму Одной волшебной ночью 2019
6.7

Одной волшебной ночью

2019, 83 мин
Постер к фильму Куриоса 2019
7.2

Куриоса

2019, 100 мин
Постер к фильму Колесо чудес 2017
7.8

Колесо чудес

2017, 96 мин
Постер к фильму Цена страсти 2011
8.8

Цена страсти

2011, 96 мин
Постер к фильму Разрисованная вуаль 2006
9.2

Разрисованная вуаль

2006, 119 мин
Постер к фильму Герцогиня 2008
9.1

Герцогиня

2008, 105 мин
Постер к фильму Пальмы в снегу 2015
9.2

Пальмы в снегу

2015, 156 мин
Постер к фильму Порочная страсть 2012
8.5

Порочная страсть

2012, 102 мин
Постер к фильму Самый лучший день 2015
9.2

Самый лучший день

2015, 102 мин
Постер к фильму Глубокое синее море 2011
6.6

Глубокое синее море

2011, 94 мин
