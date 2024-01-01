Тайна в ее глазах (фильм, 2024) смотреть онлайн

Жена, отказавшаяся от карьеры ради семьи, мучается от ревности, пока ее муж флиртует с актрисой. Фильм «Тайна в ее глазах» — психологический триллер о сетях супружества и мести. В его основе — идея Дейзи Ридли («Зв�ездные войны: Пробуждение силы»), которая выступила продюсером и сыграла в проекте главную роль.



Аннетт и Бен женаты уже давно, но в их отношениях настал тяжелый период. Аннетт бросила работу в издательстве, чтобы ухаживать за детьми: пятилетней Матильдой и новорожденным Лукасом. Бен когда-то был успешным писателем, но последняя его книга продалась из рук вон плохо, и с тех пор он никак не закончит следующий роман. Надеясь, что смена обстановки поправит положение, Аннетт и Бен переезжают из Лондона в пригород. Когда Матильда получает роль в кино, Бен вызывается сопровождать ребенка на съемочной площадке и там знакомится с оскандалившейся актрисой Алисией. Анетт остается дома одна с маленьким сыном, подозревает мужа в измене, а ее психика становится все более неустойчивой.



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