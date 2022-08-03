Глубокое синее море (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Британская мелодрама с Рэйчел Вайс и Томом Хиддлстоном о женщине, разрывающейся между браком без чувств и страстным романом с летчиком Королевских военно-воздушных сил. Лондон, 1950-е годы. Общество постепенно оправляется после Второй мировой войны. Хестер Колльер, жена уважаемого судьи Ульяма, пытается покончить жизнь самоубийством — все дело в ее романе с летчиком Фрэдди Пейджем. Хестер —тихая и осторожная женщина, привязанная к своему мужу, но между супругами в какой-то момент возникла пропасть, а энергия и открытость Фрэдди вскружили ей голову. Но последствия не заставили себя долго ждать: муж мстит за неверность, а общество осуждает моральное падение. Что ждет Хестер теперь, узнаете, если будете смотреть фильм «Глубокое синее море» (2011) онлайн в хорошем качестве на Wink.

