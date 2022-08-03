Глубокое синее море (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Британская мелодрама с Рэйчел Вайс и Томом Хиддлстоном о женщине, разрывающейся между браком без чувств и страстным романом с летчиком Королевских военно-воздушных сил. Лондон, 1950-е годы. Общество постепенно оправляется после Второй мировой войны. Хестер Колльер, жена уважаемого судьи Ульяма, пытается покончить жизнь самоубийством — все дело в ее романе с летчиком Фрэдди Пейджем. Хестер —тихая и осторожная женщина, привязанная к своему мужу, но между супругами в какой-то момент возникла пропасть, а энергия и открытость Фрэдди вскружили ей голову. Но последствия не заставили себя долго ждать: муж мстит за неверность, а общество осуждает моральное падение. Что ждет Хестер теперь, узнаете, если будете смотреть фильм «Глубокое синее море» (2011) онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
- Режиссёр
Теренс
Дэвис
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- Актриса
Энн
Митчелл
- Актёр
Джолион
Кой
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- ГХАктёр
Гарри
Хадден-Патон
- СКАктриса
Сара
Кэнтс
- ОФАктёр
Оливер
Форд Дейвис
- БДАктриса
Барбара
Джеффорд
- ТРСценарист
Теренс
Рэттиган
- Сценарист
Теренс
Дэвис
- Продюсер
Шон
О’Коннор
- КОПродюсер
Кейт
Огборн
- СПХудожница
Сара
Паскуали
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чарап
- ФХОператор
Флориан
Хоффмайстер
- СБКомпозитор
Сэмюэл
Барбер