Фильмы
Глубокое синее море
Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокое синее море»

Режиссёры

Теренс Дэвис

Terence Davies
Режиссёр

Актёры

Рэйчел Вайс

Rachel Weisz
АктрисаHester Collyer
Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
АктёрFreddie Page
Саймон Расселл Бил

Simon Russell Beale
АктёрSir William Collyer
Энн Митчелл

Ann Mitchell
АктрисаMrs Elton
Джолион Кой

Jolyon Coy
АктёрPhilip Welch
Карл Джонсон

Karl Johnson
АктёрMr Miller
Гарри Хадден-Патон

Harry Hadden-Paton
АктёрJackie Jackson
Сара Кэнтс

Sarah Kants
АктрисаLiz Jackson
Оливер Форд Дейвис

Oliver Ford Davies
АктёрHester's Father
Барбара Джеффорд

Barbara Jefford
АктрисаCollyer's Mother

Сценаристы

Теренс Рэттиган

Terence Rattigan
Сценарист
Теренс Дэвис

Terence Davies
Сценарист

Продюсеры

Шон О’Коннор

Sean O'Connor
Продюсер
Кейт Огборн

Kate Ogborn
Продюсер

Художники

Сара Паскуали

Sarah Pasquali
Художница
Рут Майерс

Ruth Myers
Художница

Монтажёры

Дэвид Чарап

David Charap
Монтажёр

Операторы

Флориан Хоффмайстер

Florian Hoffmeister
Оператор

Композиторы

Сэмюэл Барбер

Samuel Barber
Композитор