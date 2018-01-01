Wink
Сэмюэл Барбер
Сэмюэл Барбер

Сэмюэл Барбер

Samuel Barber

Карьера
Композитор
Дата рождения
9 марта 1910 г. (70 лет)
Дата смерти
23 января 1981 г.

Фильмография

Композитор