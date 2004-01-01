Не уходи
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Не уходи

Не уходи (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.52004, Non ti muovere
Драмы116 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Фильм рассказывает о внезапно вспыхнувшей страсти преуспевающего врача и прекрасного семьянина к нищей эмигрантке. Он оказался перед трудным выбором, и после мучительных колебаний чувство долга взяло верх над любовью. Но любовь не прощает предательства.

Не уходи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb