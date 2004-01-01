Не уходи (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.52004, Non ti muovere
Драмы116 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Фильм рассказывает о внезапно вспыхнувшей страсти преуспевающего врача и прекрасного семьянина к нищей эмигрантке. Он оказался перед трудным выбором, и после мучительных колебаний чувство долга взяло верх над любовью. Но любовь не прощает предательства.
Не уходи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Серджо
Кастеллитто
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- Актриса
Пенелопа
Крус
- КДАктриса
Клаудия
Джерини
- НБАктриса
Наталия
Барсело
- ЛБАктриса
Лина
Бернарди
- ФБАктёр
Флавио
Брунетти
- ДКАктёр
Джорджо
Каречча
- ПКАктёр
Пьетро
Кастеллитто
- ПЧАктриса
Паола
Черимеле
- АЭАктриса
Анна
Элиза Кордиско
- Сценарист
Серджо
Кастеллитто
- ММСценарист
Маргарет
Мадзантини
- РТПродюсер
Риккардо
Тоцци
- ЛГКомпозитор
Лусио
Год�ой