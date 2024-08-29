Паутина страсти (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Паутина страсти
Паутина страсти
7.02024, Demise
Триллер111 мин18+
Жена мстит мужу, который бросил ее ради беременной любовницы. Триллер в духе «Рокового влечения»

О фильме

Жена мстит мужу-изменнику, который бросил ее ради беременной любовницы. Романтический триллер «Паутина страсти» — фильм о любви и помешательстве в духе «Рокового влечения».

Кажется, что у ландшафтного дизайнера Калеба идеальная жена: красавица Селин больше всего на свете хочет детей и старается забеременеть. Однако Калеб скрывает от нее тайну — роман с фэшн-дизайнером Фионой, которой он уже пообещал скорый развод. Однажды Селин приходит страшное известие от доктора: у нее практически нет шансов родить. Она обращается за утешением к мужу, но именно в этот момент Фиона пишет Калебу роковое сообщение, где рассказывает, что беременна. С виду благополучная семья в одночасье рушится. Калеб начинает строить будущее с Фионой, но Селин не собирается сдаваться. Она уверена, что бывший муж принадлежит ей, как и его новорожденный сын.

На что она готова пойти, чтобы вернуть ускользнувшее счастье, расскажет «Паутина страсти» 2024 года, смотреть онлайн которую вы сможете на Wink.


Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.2 IMDb