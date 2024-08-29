Паутина страсти (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Жена мстит мужу-изменнику, который бросил ее ради беременной любовницы. Романтический триллер «Паутина страсти» — фильм о любви и помешательстве в духе «Рокового влечения».



Кажется, что у ландшафтного дизайнера Калеба идеальная жена: красавица Селин больше всего на свете хочет детей и старается забеременеть. Однако Калеб скрывает от нее тайну — роман с фэшн-дизайнером Фионой, которой он уже пообещал скорый развод. Однажды Селин приходит страшное известие от доктора: у нее практически нет шансов родить. Она обращается за утешением к мужу, но именно в этот момент Фиона пишет Калебу роковое сообщение, где рассказывает, что беременна. С виду благополучная семья в одночасье рушится. Калеб начинает строить будущее с Фионой, но Селин не собирается сдаваться. Она уверена, что бывший муж принадлежит ей, как и его новорожденный сын.



На что она готова пойти, чтобы вернуть ускользнувшее счастье, расскажет «Паутина страсти» 2024 года, смотреть онлайн которую вы сможете на Wink.





