Венецианский кинофестиваль
Коллекция участников и победителей программы Венецианского кинофестиваля разных лет.
7.5
Мама, я дома
2021, 104 мин
8.1
Преступная жизнь 1984-2020
2021, 113 мин
6.8
Закат
2021, 78 мин
6.6
Холодный расчет
2021, 107 мин
6.9
Главная роль
2021, 108 мин
Бесплатно
8.2
Старый Генри
2021, 94 мин
6.7
Новый порядок
2020, 82 мин
5.4
Хищники
2020, 104 мин
8.3
Дорогие товарищи!
2020, 120 мин
6.3
Тайна сестер Макалузо
2020, 85 мин
Бесплатно
7.5
Тело Христово
2019, 110 мин
8.9
Дом Пьера Кардена
2019, 97 мин
6.5
Вокс люкс
2018, 109 мин
Бесплатно
8.4
Братья Систерс
2018, 116 мин
Бесплатно
6.6
Суспирия
2018, 146 мин
8.4
Ван Гог. На пороге вечности
2018, 106 мин
6.5
Наше время
2018, 170 мин
Бесплатно
8.3
По млечному пути
2016, 120 мин
Бесплатно
9.2
Свет в океане
2016, 124 мин
Бесплатно
8.7
Преисподняя
2016, 142 мин
8.0
Парклэнд
2013, 89 мин
Бесплатно
7.8
Грязные игры
2012, 116 мин
Бесплатно
7.2
Измена
2012, 114 мин
Бесплатно
7.1
Мастер
2012, 131 мин
5.0
4:44 Последний день на Земле
2011, 78 мин
Бесплатно
8.1
Опасный метод
2011, 95 мин
7.0
Резня
2011, 76 мин
8.2
Шпион, выйди вон!
2011, 122 мин
7.9
Плохой лейтенант
2009, 116 мин
Бесплатно
8.5
Повелитель бури
2008, 125 мин
8.3
Право на убийство
2008, 96 мин
9.0
Искупление
2007, 117 мин
9.0
Черная книга
2006, 139 мин
Бесплатно
8.0
Возвращение
2003, 105 мин
8.5
Медвежий поцелуй
2002, 94 мин
8.8
Другие
2001, 100 мин
8.8
Маленькая Вера
1988, 128 мин
Бесплатно
8.4
Фанни и Александр
1982, 181 мин
8.7
Рокко и его братья
1960, 170 мин
Бесплатно
8.9
Земляничная поляна
1957, 88 мин
8.4
Расемон
1950, 84 мин