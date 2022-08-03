Находясь в тюрьме, двадцатилетний Даниэл всерьез увлекается религией и богословием. После отсидки юношу отправляют на лесоповал в маленьком городке, где недавно заболел пастырь. Приняв набожного Даниэля за выпускника семинарии, местные просят его подменить священника, и он соглашается.

