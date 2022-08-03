Тело Христово (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Boze Cialo
Драма110 мин18+
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О фильме
Находясь в тюрьме, двадцатилетний Даниэл всерьез увлекается религией и богословием. После отсидки юношу отправляют на лесоповал в маленьком городке, где недавно заболел пастырь. Приняв набожного Даниэля за выпускника семинарии, местные просят его подменить священника, и он соглашается.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЯКРежиссёр
Ян
Комаса
- ББАктёр
Бартош
Беленя
- АКАктриса
Александра
Конечна
- ЭРАктриса
Элиза
Рыцембель
- ТЗАктёр
Томаш
Зентек
- БКАктриса
Барбара
Кужай
- ЛЛАктёр
Лешек
Лихота
- ЗВАктёр
Здислав
Вардейн
- ЛСАктёр
Лукаш
Симлат
- АБАктриса
Анна
Берначик
- ЛБАктриса
Лидия
Богач
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДРХудожница
Дорота
Рокепло
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин