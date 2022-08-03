Тело Христово
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Тело Христово (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Boze Cialo
Драма110 мин18+

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О фильме

Находясь в тюрьме, двадцатилетний Даниэл всерьез увлекается религией и богословием. После отсидки юношу отправляют на лесоповал в маленьком городке, где недавно заболел пастырь. Приняв набожного Даниэля за выпускника семинарии, местные просят его подменить священника, и он соглашается.

Страна
Польша, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тело Христово»